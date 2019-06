Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 81-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Sundern (ots)

Ein 81-jähriger Motorradfahrer wurde am Donnerstag bei einem Unfall auf der Landstraße 544 schwer verletzt. Um 16.20 Uhr fuhr der Mann von Langscheid in Richtung Melschede. In einer Rechtskurve kam der Kradfahrer nach links von der Straße ab. Hier stürzte er und blieb schwer verletzt am Boden liegen. Ersthelfer kümmerten sich um den Mann aus Hagen und riefen die Rettungskräfte. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Während der Unfallaufnahme war die Straße in beide Richtungen gesperrt.

