Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Sundern: In der Zeit zwischen Mittwoch, 17.15 Uhr, bis Donnerstag, 15 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Scheibe einer Werkstatt an der Hagener Straße ein. Anschließend stiegen sie in das Gebäude und entwendeten hochwertige Elektrowerkzeuge. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 in Verbindung.

Sundern: Ein Tennisheim an der Allendorfer Straße suchten unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag auf. Zwischen 21 Uhr und 11.30 Uhr hebelten die Einbrecher ein Fenster auf. Anschließend durchsuchten sie das Vereinsheim. Angaben zum möglichen Diebesgut können bislang nicht gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 entgegen.

Arnsberg: In der Zeit zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Donnerstag, 14 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Terrassentür eines Rohbaus an der Straße "Zum Besenberg" auf. Aus dem Bau entwendeten die Einbrecher Werkzeuge. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

