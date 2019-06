Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Autobrand in Niedereimer

Arnsberg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag wurden die Feuerwehr und die Polizei zu einem Autobrand an der Wannestraße gerufen. Um 02.25 brannte ein abgemeldeter Pkw auf dem Gelände eines Autovermieters. Durch das Feuer wurde ein weiterer Pkw beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach derzeitigem Ermittlungstand geht die Polizei von einer Brandstiftung aus. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

