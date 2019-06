Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Korrekturmeldung (Straßenname in Sundern):

Sundern: Zwischen Freitagabend und Dienstagmorgen brachen unbekannte Täter in eine Baufirma an der Straße "Am Gelben Berg" ein. Die Einbrecher brachen eine Tür auf und entwendeten aus dem Gebäude mehrere Werkzeuge. Hinweise nimmt die Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 entgegen.

Olsberg: Eine Gastronomiehütte am "Steinkleff" suchten Einbrecher zwischen dem 06. und 09. auf. Die Täter versuchten zwei Türen aufzuhebeln. Sie scheiterten jedoch an der massiven Bauweise. Ohne Beute flüchteten sie vom Tatort. Es entstand Sachschaden. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

Bestwig: Unbekannte Täter versuchten am Sonntag in ein Einfamilienhaus auf der Straße "Auf dem Schild" einzubrechen. Zwischen 14 Uhr und 23 Uhr gingen die Einbrecher eine Terrassentür an. Diese hielt den Versuchen jedoch stand. Ohne Beute flüchteten die Täter vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Arnsberg: In der Nacht zum Dienstag versuchten unbekannte Täter in ein Restaurant auf der Straße "Zu den drei Bänken" einzubrechen. Mehrere Fenster wurden durch Hebelspuren beschädigt. In das Gebäude gelangten die Einbrecher nicht. Die genaue Tatzeit liegt zwischen 22 Uhr bis 08.45 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

