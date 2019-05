Polizei Hagen

POL-HA: Parkautomat aufgebrochen - Täter entkommen mit Geldkassetten

Hagen (ots)

Am Dienstag, 14.05.2019, verschafften sich unbekannte Täter Zugang in das Volme-Parkhaus an der Springmannstraße. Dort brachen sie mithilfe von Hebelwerkzeugen einen Parkscheinautomaten auf. Die gefüllten Geldkassetten, die sich in ihm befanden, nahmen die Täter an sich. Anschließend gelang ihnen die Flucht. Der Schaden beläuft sich auf über 1.500 Euro. Wie viel Geld die Unbekannten genau stehlen konnten, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei begann mit der Spurensuche vor Ort. Jetzt werden Zeugen gesucht. Wer hat im Bereich des Tatortes zwischen 02:15 Uhr und 03:00 Uhr etwas Auffälliges beobachten können. Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen.

