Polizei Hagen

POL-HA: Schwarzer BMW von Firmenhof entwendet

Hagen (ots)

Bislang unbekannte Auto-Diebe brachen in der Nacht zum Montag ein Tor zu einer Firma in der Brinkstraße auf. Sie begaben sich auf das Firmengelände und schraubten die Kennzeichen von einem Skoda ab. Dann brachten die Diebe die Kennzeichen an einem schwarzen BMW der 5er Reihe an und entfernten sich mit dem 12 Jahre alten Auto in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

