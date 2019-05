Polizei Hagen

POL-HA: "Hagen mobil - Sicher ans Ziel"

Bild-Infos

Download

Hagen (ots)

Unter diesem Motto führt die Polizei Hagen mit ihren Kooperationspartnern am Freitag, den 24.05.2019 und am Samstag, den 25.05.2019 Aktionstage zur Sicherheit im Straßenverkehr durch. Freitags steht die Polizei von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr und samstags von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr als Ansprechpartner in der Hagener Fußgängerzone bereit. Die Beamten sind mit mehreren "Highlights" vor Ort: Neben den Fachleuten für den kriminalpolizeilichen Opferschutz und den Personalwerbern ist auch ein Polizeimotorrad zu besichtigen. Die Verkehrspuppenbühne ist ebenfalls aufgebaut. Die Verkehrswacht und andere Kooperationspartner bieten einen Rauschbrillenparcours und einen Gurtschlitten an sowie einen Infostand zum Thema Erste Hilfe. Der Tag richtet sich insbesondere auch an Familien.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell