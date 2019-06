Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeuge beobachtet Unfallflucht

Arnsberg (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Dienstagabend eine Unfallflucht auf der Rumbecker Straße. Um 19.20 Uhr beschädigte ein dunkler Pkw bei der Vorbeifahrt einen abgestellten Anhänger. Das Auto war in Richtung Zentrum unterwegs. Der Anhänger stand auf einem Parkstreifen, oberhalb der Kreuzung zur Ringstraße. Das flüchtige Fahrzeug bog in die Seibertzstraße ab. Hierbei handelt es sich möglicherweise um einen dunklen VW Golf 4. Der Wagen weist vermutlich eine starke Beschädigung an der vorderen rechten Stoßstange auf. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

