Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Sturz auf der Niedereimerstraße

Arnsberg (ots)

Ein 17-jähriger Motorradfahrer stürzte am Montag gegen 22 Uhr auf der Niedereimerstraße. Der junge Arnsberger fuhr mit seinem Motorrad in Richtung Stephanusweg. Nach ersten Erkenntnissen bremste der Auszubildende am Ortseingang sein Krad ab und verlor hierbei die Kontrolle. Er stürzte und blieb mit schweren Verletzungen auf der Straße liegen. Durch den Rettungsdienst wurde er ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell