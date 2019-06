POL-HSK: Unfallverursacher schläft auf Fahrersitz

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Ein 26-jähriger Lkw-Fahrer beschädigte in der Nacht zum Samstag einen geparkten Pkw auf einem Parkplatz an der Sonnenallee. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, stellte den Lkw an einer anderen Stelle des Parkplatzes ab und schlief am Steuer ein. Der geschädigte Autofahrer bemerkte am Samstagmorgen gegen 07 Uhr den Schaden an seinem Auto und fand den ebenfalls beschädigten Lkw. Auf dem Fahrersitz schlief der 26-jährige Mann aus Polen. Ein Alkoholtest verlief positiv. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Da der Mann in Polen lebt, erhoben die Beamten zudem eine Sicherheitsleistung.

