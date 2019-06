Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zwei Raubdelikte in Neheim

Arnsberg (ots)

Zwei Raubdelikte beschäftigen die Polizei am Wochenende in Neheim:

Am Samstag gegen 00 Uhr ging ein 13-jähriger Junge über die Straße "Zu den Gärten". Hierbei hörte er Musik mit seiner JBL-Soundbox. In Höhe der Straße "Rosengarten" kamen ihm vier Jugendliche entgegen. Ein Jugendlicher drohte mit Schläge und forderte die Lautsprecherbox. Als der 13-Jährige der Aufforderung nicht nachkam, warf der Täter den Schüler zu Boden und schlug auf diesen ein. Die drei anderen Jugendlichen schritten nicht ein. Mit der Sounbox flüchteten die vier Jugendlichen in die Straße "Rosengarten". Der Haupttäter wird wie folgt beschrieben: Etwa 17 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, schlanke Statur, schwarze Daunenjacke, schwarze Hose, Schuhe der Marke Nike, osteuropäisches Erscheinungsbild

Am Montag gegen 03.15 Uhr überfielen unbekannte Täter eine 27-jährige Frau auf der Bahnhofstraße. Als die Frau ihren Kofferraum öffnete, näherte sich der Täter von hinter. Der Mann griff nach zwei Taschen im Kofferraum. Die Frau schrie um Hilfe und packte nach den Taschen. Der Mann schlug daraufhin auf die Frau ein und stieß diese zu Boden. Der Täter konnte schließlich mit den Taschen flüchten. In diesen befanden sich u.a. Bargeld, Debitkarten, Ausweise und Schlüssel. Beschreibung des Täters: etwa 45 bis 55 Jahre alt, circa 1,70 groß, kräftige Statur, südländisches Aussehen, graue Jogginghose, graue Kapuzenjacke oder Pullover, graue Kappe. Der Mann sprach während der Tät nicht ein einziges Wort. In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell