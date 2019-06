Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist aufgetreten

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter onanierte am frühen Sonntagmorgen (02.06.2019) gegen 01.40 Uhr in der Innenstadt vor einer Passantin. Eine 29-jährige Frau saß telefonierend auf einer Blumenrabatte, als ein ca. 35-jähriger Mann vor sie trat und onanierte. Als die Frau hierauf reagierte, indem sie dem Täter eine Ohrfeige versetzte, schlug ihr dieser unvermittelt und überraschend ebenfalls ins Gesicht. Der Mann rannte darauf Richtung Lange Straße davon. Er wird beschrieben als ca. 170 cm groß, etwa 35-Jahre alt, schwarze lockige Haare. Er trug ein graues Sweatshirt, hatte eine Plastiktragetasche bei sich und eine auffällige Goldkette um den Hals. Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Telefon +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

