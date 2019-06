Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bewaffneter Überfall - Zeugen gesucht

Stuttgart - Bad Cannstatt (ots)

Eine unbekannte Menge Bargeld erbeutete ein bewaffneter Täter, der am Samstag (01.06.2019) gegen 15.50 Uhr einen Discount-Markt an der Voltastraße überfallen hat. Eine Sofortfahndung mit zahlreichen Einsatzkräften verlief ohne Erfolg. Der Unbekannte hatte den Markt betreten und war zügig an die Kasse gegangen. Dort bedrohte er eine 28-jährige Angestellte mit einer Pistole und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen. Daraufhin griff er in die Kassenschublade, entnahm Bargeld und flüchtete zu Fuß zum Neckardamm, wo sich seine Spur verlor. Vom Täter liegt folgende Beschreibung vor: 20-25 Jahre alt, 160-165 cm groß, dunkle Haare, bekleidet mit Jeanshose und einem schwarzen Kapuzen-Pullover mit einer weißen Aufschrift im Brustbereich, trug schwarze Schuhe. Zeugen, denen der Unbekannte vor oder nach der Tat aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer #4971189905778 in Verbindung zu setzen.

