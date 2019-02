Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Fahrverbot für Deutschland

Zittau (ots)

Am 27. Februar 2019 gegen 11:45 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei in Zittau, in der Chopinstraße, einen tschechischen Citroen Kleinbus. Der Fahrer und zugleich Halter war ein 38-jähriger Tscheche. Auf verlangen händigte er seine Dokumente aus. Bei der anschließenden Überprüfung und Abfrage im Fahndungssystem wurde festgestellt, dass er bereits im Juni 2018 in Würzburg wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Erscheinung getreten war. Eine Nachfrage beim Kraftfahrt - Bundesamt in Flensburg ergab, dass gegen ihn ein generelles Fahrverbot für Deutschland vorliegt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und er wird sich nun wegen der Straftat des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu verantworten haben. Die weiteren Ermittlungen werden zuständigkeitshalber durch die Landespolizei geführt.

