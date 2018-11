POL-RE: Bottrop: Frau stellt sich nach Öffentlichkeitsfahndung - Nachtrag

Recklinghausen (ots) - Die Fahndung nach einer Frau, die am 03. August Geld aus einem Bankautomaten genommen haben soll, das ihr nicht gehörte, hat sich erledigt. Das Geld hatte ein anderer Kunde versehentlich in dem Ausgabeschacht liegen gelassen. Die Tatverdächtige hat sich inzwischen bei der Polizei gemeldet und gestellt. Die Ermittlungen dauern an. Wir bitten, das Foto der Frau (siehe Pressemeldung vom 06.11.) zu löschen.

