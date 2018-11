POL-RE: Dorsten: Räder auf Gelände eine Autohauses an der Borkener Straße gestohlen

Recklinghausen (ots) - Mittwoch, gegen 5.30 Uhr, schlugen unbekannte Täter auf das Gelände eines Autohauses an der Borkener Straße an einem VW Golf die Seitenscheibe ein und suchten dann im Fahrzeug nach Diebesgut. Aus dem Fahrzeug wurden keine Teile ausgebaut oder gestohlen. Ein auf dem Gelände des Autohauses stehender Audi Q2 wurde dann auf Steine aufgebockt und alle vier Räder abmontiert. Nach ersten Hinweisen hatte ein Täter, dunkel gekleidet, trug ein T-Shirt mit Brustaufdruck und Basecap die Räder in einen schwarzen SUV eingeladen und war dann geflüchtet. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Marl unter Tel. 0800/2361 111.

