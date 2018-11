POL-MA: Heidelberg-Boxberg: Unbekannter Mann lässt Hose herunter - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Boxberg (ots) - Am Samstagnachmittag ließ ein unbekannter Mann an einem Spielplatz im Stadtteil Boxberg vor drei Kinder die Hose herunter. Drei Kinder im Alter zwischen sieben und neun Jahren befanden sich gegen 15.30 Uhr auf dem Spielplatz am Waldrand nahe der Waldparkschule. Dabei beobachteten sie einen Mann, der seine Hose herunterließ und sein Geschlechtsteil entblößte. Die Kinder rannten sofort weg und offenbarten sich dem Betreuer einer Jugendeinrichtung, welcher umgehend die Polizei verständigte.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

- Älterer Mann - Ca. 175 cm groß - Arabisches Aussehen - Vollbart, der am Kinn etwas länger war - Grau-schwarze Haare - Trug eine Jacke und dunkelblaue Jeans, sowie Sportschuhe - Auf dem Kopf hatte er eine Schildkappe mit rotem Stern

Eine sofortige Fahndung im Tatortbereich verlief ergebnislos.

Zeugen, denen eine Person, die sich auffällig verhalten hat und auf die die Personenbeschreibung zutrifft im Tatortbereich beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

