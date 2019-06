Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Radfahrer stürzte- Verursacher flüchtete in Kleinwagen

Osnabrück (ots)

Am Sonntagmittag kam es auf dem Lieneschweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde und der unbekannte Verursacher mit seinem Auto flüchtete. Der 57-jährige Osnbrücker war gegen 12.50 Uhr in Begleitung einer zweiten Person auf dem Fahrrad in Richtung Händelstraße unterwegs. Als die beiden Radler kurz hinter der Einmündung zur Schubertstraße an einem am Straßenrand abgestellten Auto vorbeifuhren, wurde sie von einem dunkelblauen Kleinwagen überholt. Dessen Fahrer oder Fahrerin zog aufgrund eines entgegenkommenden Autos immer weiter nach rechts herüber und streifte dabei den Lenker des Radfahrers. In der Folge stürzte der Mann und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort und kümmerte sich nicht um den Radfahrer. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte beim Unfalldienst der Polizei. Telefon: 0541/327-2215.

