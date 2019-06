Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Einbruch in Schulmensa

Dissen (ots)

Unbekannte sind am Wochenende in die Mensa des Schulzentrums an der Jahnstraße eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf, stiegen in die Räumlichkeiten der Mensa ein, schauten sich darin um und tranken einen Tetrapack Erdbeermilch aus. Letztendlich nahmen die Einbrecher eine Großpackung Traubenzuckerlutscher, mehrere Erfrischungsgetränke sowie eine hölzerne Gitarre mit. Hinweise zu der Straftat nimmt die Polizei in Dissen unter der Telefonnummer 05421-921390 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell