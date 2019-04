Polizei Hagen

POL-HA: Erhebliche Verkehrsgefährdung - Auto sichergestellt

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Hagen (ots)

Am Montag, 01.04.2019, fiel zwei Polizisten im Rahmen der Streifenfahrt ein Auto auf. Die Heckscheibe war offenbar stark gesprungen und wurde lediglich mit Klebeband zusammengehalten. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten weitere erhebliche Mängel am Fahrzeug fest. Unter anderem war das Auspuffrohr nur mit Stoffbändern und einem Audiokabel und der Stoßfänger unfachmännisch mit Schrauben an der Karosserie befestigt. Die Beamten fanden unter der Motorhaube verschmorte Kabelteile und einen verbauten, aber nicht eingetragenen Sportluftfilter. Da das Fahrzeug so eine erhebliche Verkehrsgefährdung darstellte und die Betriebserlaubnis erloschen war, untersagen die Polizisten die Weiterfahrt und stellten den Wagen sicher. Der 31-jährige Fahrer muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell