POL-NOM: Lkw erfasst Wildschwein

Einbeck (ots) - Einbeck(mü) Ein Lkw-Fahrer aus Kassel befuhr am Samstag, 08.12.18 um 03:30 Uhr die B3 in Richtung Northeim. Kurz hinter Salzderhelden lief plötzlich ein Wildschwein auf die Fahrbahn. Der Lkw-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und erfasste das Wildschwein. Durch den Zusammenstoß entstand am Lkw ein Schaden von 4000 Euro. Das Wildschwein hatte den Zusammenstoß nicht überlebt.

