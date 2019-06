Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen - Einbruch am Naturbad Hasbergen

Hasbergen (ots)

Unbekannte Täter gelangten in der Nacht zu Montag auf das Gelände des Naturbades in der Straße Am Hüvel. Die Unbekannten brachen in den dortigen Kiosk und auch in das Büro der Badeaufsicht ein. Ob und was entwendet wurde, stand bei Anzeigeerstattung nicht fest. Hinweise zu dem Einbruch bitte an die Polizei Georgsmarienhütte, 05401 879500.

