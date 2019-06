Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf-OT Schwege: Kindergarten war Ziel von Einbrechern

Glandorf (ots)

Der Kindergarten an der Hauptstraße war am Wochenende das Ziel von Einbrechern. Die Unbekannten schlugen die Scheibe eines rückwärtigen Fensters ein, kletterten in das Gebäude und durchsuchten das Büro sowie einen Personalraum. Dabei erbeuteten die Täter einen Laptop, eine Digitalkamera, etwas Bargeld und einen roten Erste-Hilfe-Rucksack. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte. Telefon: 05401-879500.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell