Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler

B 10 - Auffahrunfall mit Totalschaden

Annweiler (ots)

Am Nachmittag des 04.07.2019 befuhr ein 87-jähriger Mann die B 10 von Annweiler kommend in Richtung Birkweiler und überholte trotz bestehendem Überholverbot einen Kradfahrer in dem Bereich, in welchem die zweispurige Verkehrsführung in einen Fahrstreifen überführt wird. Beim anschließenden Einscheren fuhr dieser PKW-Fahrer dem vorausfahrenden Fahrzeug so heftig von hinten auf, dass bei beiden Autos ein Totalschaden entstand. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf einen niedrigen, fünfstelligen Betrag. Zudem wurden beide PKW-Führer leicht verletzt. Der Überholende will wegen eines Beinkrampfes nicht rechtzeitig bremsen haben können. Gegen den Fahrer wird nunmehr wegen Straßenverkehrsgefährung ermittelt.

