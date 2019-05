Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Sundern (ots)

Am Donnerstag, 30.05.2019 kam es um 11:00 Uhr im Bereich Settmeckestraße/Grüner Weg zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 43jährige Frau aus Sundern war mit ihrem Pkw von Amecke kommend in Richtung Sundern unterwegs. Sie kam mit ihrem Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und geriet auf einen Gehweg. Dort erfasste der Pkw zwei Fußgänger, welche in Gehrichtung Amecke unterwegs waren. Ein 47jähriger Mann aus Sundern wurde schwer verletzt. Ein vor Ort eingesetzter Notarzt forderte einen Rettungshubschrauber an. Dieser verbrachte den Verletzten in eine Spezialklinik. Lebensgefahr besteht nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Bei der zweiten Fußgängerin handelt es sich um die 43jährige Ehefrau des Verletzten. Diese konnte sich durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Der beschädigte Pkw wurde sichergestellt. (MSch)

