Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kradfahrerin leicht verletzt

Hallenberg (ots)

Am Mittwoch, 16:30 Uhr, befuhr eine 42-jährige Kradfahrerin aus Dänemark die Nuhnestraße in Fahrrichtung Winterberg. In der Ortsdurchfahrt musste sie verkehrsbedingt anhalten, verlor dabei das Gleichgewicht und stürzte. Es kam zu keiner Berührung mit einem anderen Fahrzeug. Die 42-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand geringer Sachschaden. (PK)

