Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ehrliche Finderin; Glückliche Verliererin

Germersheim (ots)

Am 04.07.2019 vergaß eine 22-Jährige Frau aus Germersheim ihr Mobiltelefon in der Sparkasse in Sondernheim. Als sie den Verlust bemerkte und bei der Bank nachfragte, war ihr hochwertiges Mobiltelefon verschwunden. Im Rahmen der Ermittlungen konnten mit den Videoaufnahmen eine Frau identifiziert werden, die das Telefon an sich nahm. Die ehrliche Finderin warf das Mobiltelefon in den Briefkasten der Sparkasse. Letztlich konnte das Telefon an die Eigentümerin zurückgegeben werden.

