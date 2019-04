Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher klauen Spirituosen und Lebensmittel

Kaiserslautern (ots)

Beute im Wert von mehreren hundert Euro haben Einbrecher in den vergangenen Tagen in der Marktstraße gemacht. Am Dienstagnachmittag stellte der Betreiber eines Lokals fest, dass unbekannte Täter in seinen Lagerraum eingedrungen sind und eine größere Menge Spirituosen und Lebensmittel gestohlen haben.

Wie sich die Täter Zutritt zu dem Haus verschaffen konnten, ist bislang unklar. Die Tatzeit kann lediglich auf den Zeitraum zwischen Sonntagnacht (31.3.), 3 Uhr, und Dienstagnachmittag, 15 Uhr, eingegrenzt werden. Zeugen, denen in dieser Zeit verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 Kontakt aufzunehmen. | cri

