Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 19-Jähriger überschlägt sich bei Motorradunfall

Bild-Infos

Download

Wenden (ots)

Gestern Abend (18. Juli) hat sich ein Motorradunfall in Römershagen auf der Crotthorfer Straße ereignet, bei dem sich ein 19-Jähriger verletzte. Nach Zeugenangaben fuhr dieser in Richtung Ottfingen. In einer Linkskurve bremste der 19-Jährige sein Motorrad ab. Vermutlich blockierte dadurch sein Hinterrad, sodass er ins Schlingern geriet und die Kontrolle über sein Krad verlor. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr einen circa drei Meter tiefen Abhang hinunter. Dabei überschlug er sich und kam auf der dortigen Grünfläche zum Liegen. Ein Rettungswagen brachte den 19-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell