Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 24.06.2019: Gießen: Kontrolle mit Folgen - "Taser" - Einsatz und Festnahme

Gießen (ots)

In eine Psychiatrie musste ein 28 - Jähriger Mann am späten Freitagabend gebracht werden. Zunächst hatten Zeugen der Polizei gegen 23.00 Uhr mitgeteilt, dass der irakische Asylbewerber offenbar mit Drogen hantieren würde. Bei der dann durchgeführten Kontrolle des Verdächtigen zeigte er sich sehr aggressiv und sprang von der Lahnstraße in den Uferbereich der "Wieseck". Danach versuchte der Mann offenbar die Polizeibeamten anzugreifen. Trotz des Einsatzes von Pfefferspray versuchte der 28 - Jährige ein weiteres Mal die Beamten zu attackieren. Um die notwendige Festnahme durchführen zu können, mussten die Polizisten den Taser einsetzen. Bei der dann durchgeführten Festnahme biss der Iraker einen Beamten und verletzte ihn dabei an der Hand. Darüber hinaus bespuckte er mehrfach die Polizisten. Nach der Festnahme wurde der Mann, gegen den eine Anzeige wegen Widerstand gegen Polizeibeamte eingeleitet wurde, in eine Klinik eingewiesen. Bei dem Einsatz, der durch eine sogenannte Body-Cam dokumentiert wurde, wurden zwei Beamte leicht verletzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell