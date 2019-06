Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 21.06.2019: Taser angedroht, aber nicht eingesetzt+++Mit Kantholz zugeschlagen+++Kripo ermittelt wegen Volksverhetzung+++Unfall nach Autorennen?

Gießen (ots)

Gießen: Taser angedroht, aber nicht eingesetzt

Die Androhung eines sogenannten Distanz-Elektroimpulsgerätes bewog einen bewaffneten Mann am Mittwochabend offenbar dazu, sich widerstandslos festnehmen zu lassen. Mehrere Streifen mussten gegen 23.10 Uhr in die Erstaufnahmeeinrichtung in die Rödgener Straße fahren. Ersten Hinweisen nach hatte sich ein 23 - jähriger Asylbewerber aus Syrien mit einer Rasierklinge bewaffnet und Suizidabsichten geäußert. Mehrere Streifenwagen waren dann im Einsatz. Letztendlich drohten die Beamten den Einsatz des "Tasers" an. Der 23 - Jährige ließ sich daraufhin widerstandslos festnehmen. Er wurde danach in eine Klinik eingeliefert.

Gießen: Während des Lahnuferfestes mit Kantholz zugeschlagen

Am Donnerstag, gegen 23.25 Uhr, kam es auf dem Festgelände des Lahnuferfestes in der Lahnstraße zu einem Angriff mittels eines Kantholzes. Unbekannte hatten offenbar von hinten zunächst auf einen 40 - Jährigen eingeschlagen. Auch als er am Boden lag, ließen die Täter nicht von ihm ab und traten auf ihn ein. Ein Zeuge, der offenbar helfen wollte, bekam ebenfalls einen Schlag mit dem Holzklotz. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Flasche auf den Kopf bekommen

Im Oberlachweg bekam ein 21 - Jähriger am frühen Freitagmorgen eine Glasflasche auf den Kopf. Offenbar hatte der 21 - Jährige mit einem 21 - Jährigen aus Hohenahr Streit. In dessen Folge nahm der Verdächtige offenbar die Flasche und schlug zu. Das Ganze ereignete sich gegen 02.00 Uhr in einer Diskothek. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Laubach: Kripo ermittelt wegen Volksverhetzung - Flugblätter verteilt

Wegen Verdacht der Volksverhetzung hat die Gießener Kriminalpolizei ein Verfahren eingeleitet. Unbekannte hatten offenbar in der Nacht zum 19.06.2019 Flugblätter mitsamt CD´s im Raum Laubach - Ruppertsburg verteilt. Der Verfasser dieser Flugblätter bezieht sich dabei auf eine Aktion, bei der "Stolpersteine" in Laubach verlegt werden. Das Schreiben hat offenbar auch zum Inhalt, dass der Holocaust verleugnet wird. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Die Ermittlungen, beispielsweise die Auswertungen des CD´s, dauern derzeit noch an. Die Kripo sucht Zeugen, die Hinweise zum Verfasser bzw. zum Verteiler der Flugblätter geben kann. Die Schreiben wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Ruppertsburg verteilt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Auseinandersetzung vor einer Gaststätte

Im Schiffenberger Weg kam es am Freitag, kurz nach Mitternacht, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. In dessen Verlauf sollen dann zwei Personen auf eine am Boden liegende Person eingeschlagen und eingetreten haben. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Im Bushäuschen bestohlen

Am Marktplatz wurde einem 39 - Jährigen am Donnerstag, gegen 17.30 Uhr, das Handy aus der Hosentasche gestohlen. Der Wettenberger hatte gerade in einem Bushäuschen gewartet, als die Taschendiebe zuschlugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Pohlheim: Mehrere Gartenhütten aufgebrochen

In der Liebigstraße in Watzenborn-Steinberg haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch mehrere Gartenhütten aufgebrochen. In einem Fall hebelten die Diebe mit hoher Gewalt eine Tür auf und entwendeten eine Motorsense. Insgesamt richteten die Täter einen Schaden von mehreren Hundert Euro an. Unter anderem wurden mehrere Bewegungsmelder abgeschlagen.

Verkehrsunfälle:

Pohlheim: 18-jähriger beschädigt drei Autos

Ein 18-jähriger Opel-Fahrer aus Linden war am Donnerstag (20.06.2019), gegen 4:45 Uhr mit seinem Corsa-C auf der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve kam der junge Mann vermutlich infolge von Übermüdung und nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Dort geriet er auf den Gehweg und streifte mit der rechten Fahrzeugseite den dort am Fahrbahnrand abgestellten Polo. Von dort ging die Fahrt weiter auf dem Gehweg, dort rammte er dann noch einen geparkten Punto. Alle drei beteiligten Autos wurden erheblich beschädigt. Der Sachschaden summiert sich auf mindestens 12.000 Euro.

Linden: A 485 - 3.600 Euro Sachschaden aus Unachtsamkeit

Am Freitagvormittag (21.06.2019) war ein 21-jähriger in Langgöns lebender Mann auf der Verbindung der A 485 in Richtung B49 unterwegs. Auf Höhe der Autobahndreiecks Bergwerkswald kam er vermutlich aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab und streifte die dortige Schutzplanke. Der Schaden liegt bei etwa 4.000 Euro.

Gießen: Vorfahrt genommen

Ein 29-jähriger Mann aus dem Vogelsbergkreis war am Mittwoch (19.06.2019, 17.45 Uhr) mit seinem Krad auf der B 49 unterwegs. Ein 63-jähriger in Gießen lebender Mann fuhr zeitgleich in einem WV Caddy auf der K 157 (aus Richtung Annerod) und beabsichtigte an der Kreuzung auf die B 49 aufzufahren. Dabei übersah er den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Kradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Linden: Verkehrsschild umgefahren

Am Donnerstag (20.06.2019) war ein 23-jähriger in Marburg lebender Mann in einem schwarzen Daimler auf der Nikolaus-Otto-Straße unterwegs. Im Kurvenbereich geriet er gegen 22.40 Uhr ins Schleudern und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Der Mann gab bei einer Streife die Ordnungswidrigkeit zu und entrichtete noch vor Ort das Verwarnungsgeld.

Pohlheim: Unfallflucht in der Taunusstraße

Ein 54-jähriger in Pohlheim lebender Mann parkte am Donnerstag (20.06.2019), gegen 10Uhr seinen grauen Opel Zafira am rechten Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 61. Als er zwei Stunden später, gegen 12 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkam, war dieses beschädigt. Nun sucht die Polizei Zeugen. Hinweise auf den Unfallverursacher und dessen Fahrzeug werden bei der Polizeistation Gießen Süd, unter 0641-7006-3601, entgegengenommen.

Wettenberg: Zwei Falschfahrer unterwegs - Zeugen gesucht

Am Dienstag (18.06.2019) war eine Zeitungsausträgerin in einem VW auf der Landstraße 3047 von Biebertal nach Gießen unterwegs. Bereits in der Höhe von Krofdorf-Gleiberg, in einem Kreisverkehr, kam ihr gegen 1:10 Uhr ein erstes Auto auf ihrer Fahrbahnseite entgegen. Dabei kam es zu keinem Zusammenstoß. Auf der geraden Strecke vor einem zweiten Kreisverkehr kam ihr dann ein weiterer PKW auf ihrer Fahrspur entgegen. Offenbar im Affekt lenkte die Touran-Fahrerin nach rechts und touchierte dabei die Schutzplanke. Ihr Auto wurde dabei beschädigt. Der Schaden liegt bei etwa 1.000 Euro. Die Zeugin hatte der Polizei noch mitgeteilt, dass die beiden Fahrzeuge möglicherweise ein Rennen fuhren und mit hoher Geschwindigkeit unterwegs waren. Hinweise auf die beiden Falschfahrer bzw. deren Fahrzeuge liegen bisher nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen Nord, unter 0641-70063755, in Verbindung zu setzen.

Gießen: Unfallflucht an der Ampel in der Bismarckstraße

Ein bisher Unbekannter Verkehrsteilnehmer in einem silbernen "Japaner" war am Mittwoch (19.06.2019), gegen 9:40 Uhr, auf der Bismarkstraße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 46 öffnete sich laut Zeugenaussage eine Tür des Autos und stieß gegen einen grauen VW Golf, der an einer Ampelanlage hielt. Am Kotflügel des VWs entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher fuhr jedoch einfach davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Ein Zeuge konnte noch Teile des Kennzeichens ablesen. Vermutlich handelt es sich um die Buchstaben "MYK-". Weitere Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd, unter 0641-7006-3555, entgegen.

Langgöns: Unfallflucht auf einem Firmenparkplatz in der Straße "Prechstetten"

Am Mittwoch (196.06.2019) ereignete sich im Zeitraum zwischen 5:40 Uhr und 14:35 Uhr eine Unfallflucht. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der noch Unbekannte mit seinem Fahrzeug einen blauen Mazda 2. Dabei wurde der rechte hintere Kotflügel sowie der Radkasten des blauen Mazdas beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern flüchtete der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle. Damit die 43-jährige Frau aus Gießen nun nicht auf dem Schaden in Höhe von zirka 750 Euro sitzen bleibt, sucht die Polizei Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise zu dem Unfallverursacher und dessen Fahrzeug machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord, unter 0641-7006-3755.

Buseck: Flüchtiger kehrt zurück und meldet Unfall - Geschädigter gesucht

Ein 45-jähriger Mann wollte am Samstag (08.06.2019) mit einem Opel Corsa auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes ausparken, dabei touchieret er mit seinem Kotflügel vorne links einen anderen PKW. Es entstand Sachschaden. Im Anschluss daran fuhr er davon, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen. Nach zirka fünf Minuten fuhr er zurück zum Parkplatz aber das beschädigte Auto war nicht mehr da. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord, unter 0641-7006-3755, entgegen.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell