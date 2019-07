POL-OE: 61-Jähriger verliert Kontrolle über sein Motorrad

Kreispolizeibehörde Olpe

Am Samstagmorgen (20. Juli) gegen 10 Uhr ereignete sich auf der K29 in Richtung Weuspert ein Alleinunfall, bei dem sich ein 61-jähriger Motorradfahrer verletzte. Nach eigenen Angaben befuhr dieser eine Kurve zu schnell und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dadurch fuhr er in das angrenzende Feld, wo er stürzte. Ein Rettungswagen brachte den 61-Jährigen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

