Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Weisenheim am Sand - Müllarbeiter angefahren

Weisenheim am Sand (ots)

In Weisenheim am Sand, in der Schulstraße, wurde am Freitag, 28.06.2019, um 13:22 Uhr, ein 21-Jähriger aus Landau leicht verletzt. Er war als Arbeiter mit der Müllentsorgung an einem Müllwagen beschäftigt, als ein 72-jähriger Pkw-Fahrer aus Ludwigshafen an ihm vorbeifahren wollte. Hierbei fuhr ihm der 72-Jährige über den Fuß und gegen die Hand und verletzte ihn leicht. Der 21-Jährige begab sich anschließend in ärztliche Behandlung und war nicht mehr arbeitsfähig. Am Pkw entstand bei dem Unfall augenscheinlich kein Schaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Frank Berkenbusch



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell