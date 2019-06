Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Körperverletzung in WG

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 27.06.19, gegen 11:00 Uhr, bekamen eine 36-jährige und eine 63-jährige aus Neustadt, welche gemeinsam in einer Wohnung leben, Streit. Dieser gipfelte darin, dass die 36 Jahre alte Frau der älteren Dame in den Arm biss und ein Holzstück ans Bein warf. Im Gegenzug erhielt sie dafür eine Ohrfeige. Nachdem mit beiden ein Gespräch geführt wurde kühlten sich die Gemüter schnell wieder ab. Beide Frauen erwartet nun eine Anzeige.

