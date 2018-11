POL-NOM: Zimmerbrand in Bad Gandersheim

Northeim (ots) - Bad Gandersheim, Markt - Donnerstag, 15.11.2018, 16.45 Uhr

BAD GANDERSHEIM (fal) - Am Donnerstag gegen 16.45 Uhr kam es im Zimmer eines Wohnheimes in der Bad Gandersheimer Altstadt zu einem Brand. Das Feuer wurde gegen 16.45 Uhr von einer automatischen Brandmeldeanlage angezeigt. Schnell waren die rund 40 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Gandersheim und Altgandersheim zur Stelle. Ihnen gelang es ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäudeteile zu verhindern. Die Einrichtung des Zimmers wurde durch das Feuer zerstört. Der Sachschaden beträgt ca. 30.000 Euro.

Der Brand wurde von einem 49 Jahre alten Bewohner in seinem Zimmer gelegt. Der 49-Jährige erlitt eine Rauchgasvergiftung. Er wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr gerettet. Die übrigen Bewohner des Hauses wurden evakuiert und blieben unverletzt. Zur weiteren Behandlung wurde der 49-Jährige mit einem RTW in das Northeimer Krankenhaus gefahren und anschließend in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen.

