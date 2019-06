Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 26.06.19 gegen 09:30 Uhr parkte eine 33 Jährige aus Wiesbaden mit ihrem Audi in der Stiftstraße am rechten Fahrbahnrand. Hierbei wurde das Auto durch einen vorbeifahrenden weißen Transporter beschädigt, welcher sich nicht um den entstandenen Schaden kümmerte. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte bei dem Transporter die Aufschrift "Trans-O-Flex" abgelesen werden. Die Ermittlungen nach dem Verursacher dauern an.

