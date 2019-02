Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190214-4: Drei Verletzte bei Auto-Zusammenstoß - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Donnerstagmorgen (14. Februar) kam es auf der Wendelinusstraße (L 103) zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten.

Gegen 05:45 Uhr fuhr eine 33-jährige Frau aus Kerpen mit ihrem Auto auf der Wendelinusstraße in Richtung Hürth. Im Einmündungsbereich der Anschlussstelle zur A 1 beabsichtigte sie, links auf die Autobahn in Richtung Köln zu fahren. Dabei kollidierte sie mit dem Auto eines 28-jährigen Hürthers, der in Richtung Bachem unterwegs war und ihr entgegenkam. Die 33-Jährige kam mit schweren Verletzungen in eine Uniklinik. Ihre Beifahrerin (20) wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 28-jährige Mann erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Er konnte das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 103 bis 08:30 Uhr gesperrt. (nh)

