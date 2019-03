Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Bretzenheim - Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Mainz (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 21.03.2019, beschädigt gegen 15:30 Uhr ein 86-jähiger PKW-Fahrer beim Einparken auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in Straße Am Schleifweg ein zweites bereits geparktes Fahrzeug. Der 86-Jährige, welcher den Zusammenstoß vermutlich nicht bemerkt, entfernt sich zu Fuß von der Unfallörtlichkeit und beginnt mit seinem Einkauf.

Als der Rentner zur Unfallörtlichkeit zurückkehrt, beginnt er plötzlich zu zittern. Er muss vom verständigten Rettungsdienst ärztlich versorgt und in ein Krankenhaus verbracht werden. Ob der Verkehrsunfall eine medizinische Ursache hat, ist derzeit noch völlig unbekannt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird deshalb gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

