POL-PDNW: Verkehrsgefährdung

Durch einen Autofahrer wurde der Polizei Neustadt gemeldet, dass er sich auf der B39, von Neustadt-Süd kommend in Richtung Einmündung L530, hinter einem Fiat befinden und dieser immer wieder in den Gegenverkehr kommen würde. Entgegenkommende Fahrzeuge mussten laut Mitteiler schon ausweichen oder Vollbremsungen hinlegen. Der Fiat konnte schließlich nach der Einmündung L530 angehalten und kontrolliert werden. Die Fahrerin, eine 40-jährige aus Neustadt, machte einen verwirrten Eindruck und stand augenscheinlich neben sich. Ihr Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und ihr eine Blutprobe entnommen um zu überprüfen ob diese unter Betäubungsmittel- oder Medikamenteneinfluss stand. Autofahrer und Zeugen, welche durch den Fiat beeinträchtigt bzw. gefährdet wurden oder den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt unter 06321 8540 in Verbindung zu setzen.

