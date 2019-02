Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Beim Abbiegen Leichtkraftrad übersehen

Hattingen (ots)

Eine 42-jährige Sprockhövelerin fuhr am Montagnachmittag mit ihrem Ford auf der Hackstückstraße in Richtung Johannessegner Straße. In Höhe der Einmündung am Wasserturm wollte sie links in diese abbiegen und übersah dabei den im Gegenverkehr fahrenden 16-jährigen Sprockhöveler auf seinem Leichtkraftrad. Es kommt zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch sich der 16-Jährige leicht verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell