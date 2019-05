Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen: Diebstahl aus Gaststätte - Wer hat Beobachtungen gemacht ? Hinweise an die Polizei

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwei Handys, ein Portmonee mit Bargeld, EC-Karte und Ausweisdokumenten stahlen am Donnerstagmittag bislang unbekannte Täter aus dem Umkleideraum einer Gaststätte in der Bahnhofsanlage. Die beiden Beschäftigten hatten sich gegen 14 Uhr in dem Raum aufgehalten und ihre Utensilien dort auch deponiert. Bislang Unbekannte betraten den unverschlossenen Raum und stahlen das iPhone, das ASUS-Handy wie auch das Portmonee. Die Gesamtschadenshöhe beträgt rund 1.000 Euro. Das Lokal war am Nachmittag stark besucht. Zeugen, die evtl. etwas Verdächtiges bemerkt haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/2880, in Verbindung zu setzen.

