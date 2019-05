Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim

Unachtsamer Fahrstreifenwechsel führt zu Verkehrsunfall

Keine Verletzten

Mannheim (ots)

Zudem wurde am Donnerstagnachmittag der Schienenverkehr an der Bismarckstraße beeinträchtigt. Der Fahrer eines LKW Mercedes Benz fuhr kurz nach 17.00 Uhr Höhe L 2 von der rechten auf die linke Spur und übersah hierbei einen herannahenden Peugeot, welcher dadurch um seine eigene Achse gedreht und in den Schienenbereich geschoben wurde. Der Straßenbahnverkehr musste aufgrund dessen für ca. 20 Minuten gesperrt werden. Zum Glück wurde niemand verletzt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 5000,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

PvD

Harald Fahldiek

Telefon: 0621 174-2333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell