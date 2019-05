Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Tabakwaren bei Einbruch in Tankstelle gestohlen - Zeugen gesucht!

Heidelberg-Wieblingen (ots)

In der Mannheimer Straße, in Höhe der Straße "Kappesgärten", wurde am frühen Donnerstag, gegen 3:50 Uhr, in eine Tankstelle eingebrochen. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter hatten mit brachialer Gewalt eine Glasschiebetür aufgehebelt und waren so in den Verkaufsraum gelangt. Aus der Auslage im Kassenbereich entwendeten sie eine noch unbekannte Anzahl an diversen Tabakwaren und ergriffen damit die Flucht. Die Höhe des Diebstahl- und Sachschadens steht bislang noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Tel.: 06221/3418-0 in Verbindung zu setzen.

