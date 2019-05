Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Tresor bei Wohnungseinbruch gestohlen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Dienstag, zwischen 12 Uhr und 23:20 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in der Mannheimer Straße, in Höhe der Äußeren Querstraße, in eine Wohnung ein und stahl einen Schranktresor mit mehreren Tausend Euro. Des Weiteren wurden verschiedene Uhren und Kleidungsstücke entwendet. Der Täter war auf unbekannte Art und Weise in das Anwesen gelangt und hatte gewaltsam die Eingangstür der Wohnung geöffnet. Der dabei entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Tel.: 0621/71849-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell