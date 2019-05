Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Unbekannter attackiert 19-Jährigen mit Holzlatte - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer gefährlichen Körperverletzung, die sich am Mittwochabend, gegen 22:30 Uhr, zwischen den Quadraten H3/H2 ereignet hat. Ein bislang unbekannter Mann hatte aus nicht bekannten Gründen einen 19-Jährigen mit einer Holzlatte attackiert und diesem mehrfach auf den Kopf geschlagen. Im Anschluss ergriff er in unbekannte Richtung die Flucht. Der junge Mann erlitt eine Kopfplatzwunde, die in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Eine Personenbeschreibung liegt bislang nicht vor.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 in Verbindung zu setzen.

