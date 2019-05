Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte verstreuen Müll und werfen Tonne in den Neckar - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Ilvesheim (ots)

Bislang unbekannte Täter trieben in der Nacht auf Mittwoch in der Mozartstraße ihr Unwesen. Die Unbekannten hielten sich zunächst auf einem Spielplatz auf und zerstörten dort einen Blumenkübel. Im Anschluss entwendeten sie von einem angrenzenden Anwesen eine 240 Liter große Mülltonne, leerten den Inhalt aus und warfen die Tonne höchstwahrscheinlich in den Neckar. Weiterhin wurden zwei Leergutkisten entwendet und ebenfalls in den Neckar geworfen. Die darin gelagerten Glasflaschen hatten die Vandalen zerstört und die Scherben auf den dortigen Wegen bzw. auf der Grünfläche verteilt. Als Tatzeit kommt Dienstagabend, 23 Uhr bis Mittwochmorgen, 7:30 Uhr, in Frage.

Die Polizei sucht nun weitere Geschädigte und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

