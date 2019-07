Polizei Aachen

POL-AC: Nach Zusammenstoß mit Auto Kradfahrer schwer verletzt

Monschau (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in der Blumgasse wurde der Fah-rer eines Leichtkraftrads schwer verletzt. Der 18-Jährige aus Simmerath kam nach notärztlicher Behandlung am Unfallort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Ein 28-jähriger Autofahrer aus Simmerath hatte gegen 17.30 Uhr den entgegen kommenden Kradfahrer beim Abbiegen auf ein Grundstück übersehen. Bei dem Zusammenstoß mit dem Pkw wurde der Kradfahrer, der in Richtung B 258 unterwegs war, über das Auto geschleudert.

Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Ein Bild von der Unfallsituation ist beigefügt und kann mit Hinweis auf die Quelle Polizei verwendet werden. (pk)

