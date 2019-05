Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Führerloser LKW beschädigt sieben Autos

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen, 01. Mai 2019, beschädigte ein führerloser Sattelzug auf der Skagerrakstraße in Bulmke-Hüllen sieben andere Fahrzeuge. Dabei entstand ein erheblicher Sachschaden im hohen fünfstelligen Eurobereich. Der 34-jährige Fahrer musste um 08.10 Uhr am Morgen das Fahrzeug nach eigenen Angaben plötzlich verlassen, weil ihm schlecht geworden war. Dabei hatte er vergessen, die Handbremse anzuziehen. Auf der abschüssigen Straße machte sich der mit Fleisch beladene LKW selbstständig und rollte in sieben am Straßenrand abgestellte Fahrzeuge. Verletzt wurde durch den führerlosen Sattelzug zum Glück niemand. Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sicherte die Unfallstelle, dokumentierte die entstandenen sichtbaren Schäden und hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

