Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizeieinsatz wegen Hochzeitsgesellschaft in Horst

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 27.04.2019, gegen 16:00 Uhr, erhielt die Polizei Hinweise auf eine Verkehrsbehinderung größeren Ausmaßes auf der Vereinsstraße. Außerdem meldeten Zeugen den Einsatz von Pyrotechnik. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen am Einsatzort auf die Teilnehmer einer türkischen Hochzeitsgesellschaft. Sie leiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und sprachen mit den Verantwortlichen. Anschließend verließen die Personen mit ihren Fahrzeugen die Örtlichkeit. Die Polizei Gelsenkirchen appelliert aus gegebenem Anlass erneut an alle Bürgerinnen und Bürger: Leisten Sie Ihren Beitrag zu einem sicheren Miteinander auf den Straßen unserer Stadt und verhalten Sie sich jederzeit regelkonform! Bei Straftaten, Gefährdungen oder gravierenden Verkehrsverstößen gibt es keinen Ermessensspielraum. Die Gelsenkirchener Polizei wird in diesen Fällen konsequent einschreiten.

