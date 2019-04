Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuberischer Diebstahl von zwei Schnapsflaschen

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 26.04.2019, gegen 21.00 Uhr, hielt sich eine vierköpfige Gruppe auf dem Schulhof eines Gymnasiums an der Goldbergstraße in Buer auf. Das Quartett, eine 16 und 17-Jährige aus Herten und Gelsenkirchen und zwei 18 und 19-Jährige Gelsenkirchener tranken Alkohol, als sie von mehreren Heranwachsenden angesprochen wurden. Zwei junge Männer aus der größeren Gruppe bedienten sich einfach, ohne die Zustimmung des Quartetts, an zwei Schnapsflaschen und entfernten sich mit den Flaschen Richtung Busbahnhof. Der 19-jährige Gelsenkirchener wollte sich dies nicht gefallen lassen und sprach das Duo an. Daraufhin bekam er von einem Tatverdächtigen eine Ohrfeige und einen Schlag mit der Schnapsflasche auf den Kopf. Im Rahmen einer Fahndung entdeckten Polizeibeamte zwei Jugendliche mit zwei Schnapsflaschen an der Haltestelle Goldbergplatz, auf die die Beschreibung zutraf. Die Beamten stellten die Personalien des Duos fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 18-Jährigen 0,82 Promille, bei dem 19-Jährigen 1,7 Promille. Die Polizisten beschlagnahmten das Diebesgut. Die Gelsenkirchener erwartet ein Strafverfahren.

